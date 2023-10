Europa League o Conference League | cosa si vede stasera su TV8? Atalanta | Roma o Fiorentina in chiaro | calendario | programma | orario

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Messa in archivio la due-giorni dedicata alla Champions, oggi è tempo delle altre due coppe europee. Quale sarà la partita diche si potràre suine gratis? Si tratta di-Ferencvaros a essere disponibile sul canale 125 del pacchetto di Sky e sull’8 del digitale terrestre. Non ci sarà modo dire inle partite didi, bensì la formazione viola che sarà impegnata nel suo secondo turno della fase a gironi della terza competizione continentale per club. La compagine ...