Essere vegetariani è scritto nel Dna | lo studio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Milano, 4 ott. (Adnkronos Salute) - 'Verdi' fin dentro al Dna.edcapaci di sposare con rigore e fino in fondo una dieta senza proteine animali potrebbein parte una questione di genetica. A identificare i geni 'veg' è un nuovodella Northwestern University, pubblicato sulla rivista 'Plos One'. Rinunciare alla carne, ragionano gli autori, è sicuramente più di moda che in passato, come dimostra il fenomeno degli 'Impossible Burger', gli hamburger fatti con carne 'finta', cioè vegetale, o il diffondersi di iniziative come i 'Meatless Mondays', i lunedì senza carne. Ma in realtà molte più persone vorrebberovegetariane di quante lo siano realmente, assicurano glisi. E il 'make-up' genetico potrebbe giocare un ruolo nel ...