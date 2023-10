Eredità Berlusconi | i figli aggirano il fisco e non lasciano soldi allo Stato

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Se loitaliano aveva in mente di riprendersi un po’ deidi Silvio, ha sbagliato. L’ex Cavaliere sapeva gestire le finanze, questo si sa, e lo ha fatto anche quando ha dovuto salvaguardare i suoi: poca liquidità, poche proprietà, ma molti investimenti aziendali. E, sugli investimenti, le tasse non si pagano. Poche proprietà, tanto patrimonio d’azienda: il segreto di SilvioLa somma delle proprietà immobiliari di Silvio, passata ai, ammonta a 35 milioni: si parla di 3 ville ed un box a Trieste che un cittadino gli aveva lasciato in). Il patrimonioano è ben altro ed è equivalente a 423 milioni di euro che corrispondono alle holding che controllano il ...