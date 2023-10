Equitazione | Italia ultima dopo il dressage nella tappa di Nations Cup di completo a Boekelo

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’dellaCup 2023 dinon si è aperta nel migliore dei modi per l’. La formazione azzurra è infattila prova a squadre del. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio sul campo gara di(Olanda). A comandare la classifica c’è la Germania, prima con 82,3 penalità, trascinata dalla campionessa olimpica in carica Julia Krajewski (che monta Nickel 21), mentre alle sue spalle, virtualmente in seconda e terza posizione vi sono la Gran Bretagna, seconda a quota 84,9, e la Francia, con 86,5. L’invece, come detto, occupa la dodicesima eposizione. Il quartetto tricolore paga dazio al resto delle squadre in concorso, con un punteggio ...