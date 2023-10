Entrano in un negozio cinese e danno uno sguardo ai profumi ' italiani' | i nomi sono esilaranti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Su TikTok è diventato virale un carosello di foto scattate in un. Alcune ragazze hanno dato unoal reparto dei' e hanno scoperto alcunidavvero. Spesso utilizziamo l'espressione '' per indicare un'attività commerciale gestita da persone cinesi. In molte città italiane ed europee, vendono oggetti per la casa e per la cura della persona, ma anche dispositivi elettronici e in alcuni casi perfino snack e bevande fredde. Quello che li rende appetibili è la vastissima scelta di oggetti di ogni tipo, gli orari di apertura spesso prolungati e i prezzi bassi. Chiaramente esistono anche negozi gestiti da cinesi che vendono alimentari, di cui molti di importazione proprio ...