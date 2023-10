Entra in casa per rubare ma cade dal quinto piano | morto sul colpo

Leggi su today

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Un tentativo di furto in un appartamento si è trasformato in tragedia, nella mattinata di oggi, 5 ottobre. È successo in un condominio del parco "Le Fontane", nella periferia di Caserta. Stando a quanto ricostruito per il momento dalle forze dell'ordine, almeno due ladri avrebbero fatto irruzione...