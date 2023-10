Entegra e i principali player del mercato dell’ospitalità annunciano il lancio della Hospitality Alliance for Responsible Procurement HARP | in collaborazione con EcoVadis | per migliorare le prestazioni di sostenibilità della filiera di settore

Leggi su newsagent

(Di giovedì 5 ottobre 2023), società del gruppo Sodexo esperta in soluzioni di approvvigionamento e ottimizzazione dei costi per ildell’Horeca, insieme a cinque catene alberghiere globali, Accor, Hilton, IHG Hotels & Resorts, Marriott International e Radisson Hotel Group, e con Avendra, GPO (group purchasing organization) specializzata neldell’, uniscono le forze per lanciare “l’for)”. L’si propone di accrescere l’impatto positivo a livello ambientale e sociale nel, impegno che deriva dalla volontà di supportare sempre meglio i propri clienti nel raggiungimento dei...