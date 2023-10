I medici di famiglia e i pediatri potranno aggregarsi per dare vita adi comunità spoke gestite in autonomia e prese in affitto o in leasing con il sostegno di. Questenasceranno predisposte per ospitare altri specialisti e professionisti sanitari, il personale e gli infermieri di studio. L'iniziativa è stata anticipata da Alberto Oliveti, ...4 ottobre - Per l'il necessario rilancio dei medici di famiglia passa per la loro aggregazione. 'Dobbiamo ...ha detto Oliveti - ma sarebbe impossibile raggiungere questo scopo con le sole 936...

Arrivano le Case di comunità spoke fatte dai medici - Fondazione ... Enpam

Enpam, ‘case di comunità spoke per rilanciare medicina di famiglia’ La Sicilia

Roma, 5 ott. (Adnkronos Salute) - Per 'rilanciare la professione dei medici di famiglia' il progetto 'di Casa di comunità spoke' con ...Secondo l'Enpam (Ente previdenziale dei medici e dei dentisti ... ma sarebbe impossibile raggiungere questo scopo con le sole 936 Case di comunità finanziate dal Pnrr. Ci vuole qualcosa di più vicino ...