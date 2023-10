(Di giovedì 5 ottobre 2023) Aurelio, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia del match contro l’Udinese. Le dichiarazioni Aurelio, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’Udinese. PAROLE – «Sicuramente il risultato è la panacea di tutto quanto. Però quasi sempre è figlio di una prestazione, sarei contento anche digiocando. C’è da mettere l’accento sull’importanza della gara e dei tre punti. Cercheremo di migliorarsi, come sempre. Domenica abbiamo pagato certe cose, il risultato è stato deludente per quello che ha prodotto. Io non credo che sia un fatto mentale, se la porta la vedi e la trovi non c’è questo problema. Metterei l’accento sull’interpretazione della gara subito, e anche a Bologna è stato così. L’atteggiamento nostro ...

Aurelio Andreazzoli , allenatore dell’ Empoli , ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro il Bologna Aurelio Andreazzoli , ...

Commenta per primo Andrea Sottil , tecnico dell' Udinese , presenta in conferenza stampa la sfida con l': 'E' una squadra insidiosa, ha una sua identità, ora è tornato, ha giocatori rapidi che sanno quello che devono fare. Quello che è mancato con il Genoa è costanza, abbiamo giocato ...Queste le parole di Andrea Sottil, allenatore dell' Udinese, in conferenza alla vigilia della trasferta di: 'Una squadra insidiosa, ha un'identità, ora è tornato. Col ...

Empoli, Andreazzoli: "Baldanzi largo non piace, Bastoni si è sacrificato" Fantacalcio ®

Empoli, Andreazzoli: «Vorrei giocare male e vincere» Calcio News 24

Il tecnico dell'Udinese: 'E' una partita importante, come lo sono tutte' UDINE (ITALPRESS) - 'È una partita importante, come lo sono tutte'. Per ..."Non penso sia un problema mentale, se la porta la vedi e la trovi questo problema non si presenta. Metterei l'accento sull'interpretazione della gara, e anche contro il Bologna è stato così. Quello ...