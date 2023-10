Embiid sceglie Team Usa E intanto si gioca | Minnesota batte Dallas ad Abu Dhabi

(Di giovedì 5 ottobre 2023)vince in Medio Oriente la prima partita prestagionale. Finalmente si, a 19 giorni dal via "vero". EJoella nazionale statunitense per l'Olimpiade, per Parigi ...

Joel Embiid ha finalmente scelto la squadra con cui disputare le Olimpiadi di Parigi 2024. L’MVP in carica ha comunicato direttamente a Grant Hill la sua intenzione di scendere in campo con Team USA.Joel Embiid ha scelto gli Stati Uniti. Il centro dei Philadelphia 76ers giocherà con la maglia del Team USA alle Olimpiadi di Parigi 2024 ...