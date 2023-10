Elon Musk | l' ultimo provocazione | come fa impazzire i buoni e giusti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Scorrettissimo. Il visionario multimiliardario se la gode a sfruculiare iFantozzi urla sulla Corazzata Potemkin, così il patron di Tesla sbeffeggia i pilastri del politicamente corretto: migranti (contro la gestione di Biden e della Germania), Covid (no all'imposizione del “vaccino” per lavorare), libertà di parola (sfotte Trudeau per i limiti alla libertà d'espressione) e Zelensky («non chiede aiuti da 5 minuti»). Basite, le fattucchiere nostre, ovvero i giornali di John Elkann, Carlo De Benedetti e la tivù di Urbano Cairo, abituate a derubricare a “bizzarrie” le bordate di, utilizzano per lui il collaudatissimo “metodo Landini” (mai citare Stellantis). Le ultime uscite social diprovocano in tutti loro dolorose ...