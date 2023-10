Elon Musk e la decisione di rimuovere i titoli dei link su X | «Migliora l’estetica»

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Niente piùdegli articoli pubblicati su X (ex Twitter), è questa la nuova rivoluzione del social guidato da. Da ieri, infatti, ognipubblicato non mostrerà più la parte di testo del titolo, ma solo l’immagine (leggermente modificata) all’interno. Nell’angolo a sinistra, in piccolo, si vedrà invece il dominio deldi appartenza. La modifica è al momento attiva per gli utenti iOS e desktop, l’aggiornamento non riguarda gli altri sistemi operativi e chi usa dispositivi mobili. Inoltre, la novità non sembra al momento colpire ipubblicitari. Ecco come appare la stessa notizia nella versione desktop e in quella mobile: October 5, 2023 La modifica era stata anticipata dail 22 agosto con un post dove scriveva che «migliorerà di ...