Elodie | «Sì | c' era bisogno di spogliarsi | il mio corpo è un manifesto politico di donna libera»

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La nostra popstar esce con sette canzoni da club raccolte in un clubtape che esce a mezzanotte. Un'esplosione di sensualità: «Mi piace infastidire. Noi donne dovremmo non aver paura»

... che poi un disco non è,ci ha portato in un night club milanese. Quelli con le poltrone rosse bucate da anni di sigarette, con gli specchi ovunque, un po' fumosi. Pure lei, sul palco,un ...Quello che inveceprende molto sul serio è quella che ritiene essere la dimensione politica del suo lavoro: "Il mio corpo è il mio manifesto. 'C'bisogno di scoprirsi, mi ha chiesto ...

Per la presentazione di questo nuovo disco, che poi un disco non è, Elodie ci ha portato in un night club milanese. Quelli con le poltrone rosse bucate da anni di sigarette, con gli specchi ovunque, ...Respira. Elodie aveva mostrato brevemente la copertina in una diretta Instagram, ieri, dicendo di «sentirsi male» talmente bella era l’immagine realizzata da Milo Manara. Il disegno di Milo Manara ...