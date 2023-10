ELODIE | ESCE A SORPRESA “RED LIGHT” IL PRIMO CLUBTAPE IN ITALIA

(Di giovedì 5 ottobre 2023)torna con sette nuovi brani raccolti nelno, “Red”, disponibile da venerdì 6 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in preorder in formato fisico. “Red” è la naturale prosecuzione della sperimentazione nel mondo dance pop dell’artista. Composto da sette tracce, senza soluzione di continuità, è un progetto dalle sonorità L'articolo

...Teatro Regio il concerto lirico benefico 'Fuoco di Gioia' Ultimo Aggiornamento Fotogallery -... Leggi Anche Eterni Rolling Stones, il 20 ottobreil nuovo album 'Hackney Diamonds' Leggi Anche ...Venerdìil suo ottavo disco E poi siamo finiti nel vortice, dodici brani di cui tre già grandi ... Come è accaduto ora a, che si è mostrata nuda nel suo ultimo video. Esatto. Il mio look ...

Elodie, esce "Red Light" il primo clubtape in Italia Agenzia di stampa ... Italpress

Elodie, esce oggi settembre "A fari spenti": il nuovo singolo regalato ... Velvet Music

ROMA (ITALPRESS) - Elodie torna con sette nuovi brani raccolti nel primo clubtape italiano, "Red Light", disponibile da venerdì 6 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in preorder in formato ..."Il corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera": dopo le polemiche per le foto senza veli, Elodie a Milano - presentando il suo clubtape Red Light - ...