Elezioni organi collegiali | guide | articoli | circolari e documenti Aggiornato con nuovi documenti

Su PLUS articoli e documenti di supporto alle procedure:deglicollegiali nelle istituzioni scolastiche " Guida normativa e procedurale La Commissione elettorale d'istituto: chi la ...Portare i cittadini elettori a rinnovare glidella Provincia il 9 giugno 2024 insieme alleeuropee, regionali e comunali facendo risparmiare 225 milioni euro alle casse dello Stato (...

Elezioni organi collegiali: guide, articoli, circolari e documenti. In aggiornamento Orizzonte Scuola

Elezioni organi collegiali, indicazioni alle scuole per il rinnovo. CIRCOLARE Ministero [PDF] Orizzonte Scuola

Trovato l’accordo in Parlamento sul subemendamento per disciplinare la lista del consiglio di amministrazione: salta il superpremio del 49% alle minoranze. Via libera al voto maggiorato per le quotate ...Si è tenuto nel pomeriggio di martedì 3 ottobre, nell’auditorium della facoltà di Lettere dell’Università di Trento in via Tommaso Gar, un dibattito fra i candidati delle prossime elezioni provinciali ...