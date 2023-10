Educazione alla sicurezza stradale | la parola a un esperto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) «Ogni giorno ci colpisce la notizia di un nuovo incidente, di nuove vittime dell'imprudenza, della distrazione, della superficialità con cui si affronta la strada. In questo momento, in cui i riflettori sono puntati su questa tragica contabilità, è indispensabile educare – e non solo i più giovani - a un approccio consapevole e responsabile alle tematiche della». Queste tematiche sono da sempre al centro dell'attività di Vito Popolizio, ex pilota di F2, che oltre vent'anni fa ha creato Scuola di Guida Sicura, per trasferire agli allievi la lunga esperienza maturata nelle corse sui circuiti di mezza Europa. Guida Sicura è una realtà consolidata, attiva dal 2002 su tutto il territorio nazionale con un team di 70 istruttori piloti professionisti e 40 mila allievi formati. «Guidare responsabilmente è un dovere» ...