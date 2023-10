Edoardo Nesi | chi è la moglie Carlotta | “Il mio editore chiede a lei cosa pubblicare”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Lo scrittore ed ex imprenditoreè legato alla, conosciuta durante l’adolescenza e che l’ha reso padre dei figli Ettore ed Angelicachi è laL’autore toscano sarà tra gli ospiti de La Volta Buona in onda dalle 14 su Raiuno dove presenterà l’ultimo romanzo I Lupi Dentro, pubblicato per La Nave Di Teseo. Pratese classe 1964,proviene da una famiglia di imprenditori tessili, e dopo aver completato il liceo scientifico ha diretto per quindici anni l’azienda di famiglia, che ha ceduto nel 2004 a causa della crisi economico-finanziaria. Debutta nell’editoria nel 1995 con Fughe Da Fermo, dal quale nel 2001 è stato estratto un film prodotto da Fandango. Parallelamente alla carriera da scrittore entra ...