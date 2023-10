Eboli | tenta di aggredire l’ex moglie | arrestato

Leggi su zon

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La scorsa sera del 4 Ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, diretti dal capitano Greta Gentili, hannoun uomo per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, tale N.D.A., è stato colto in flagranza di reato, in quanto avrebbeto di. Paura ad, dunque, dove un uomo hato dinella serata di ieri, mercoledì 4 ottobre. L’uomo ha ricevuto l’arresto in flagranza di reato dai carabinieri. Dovrà rispondere di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Non è il primo caso che capita in città, soprattutto di recente. Infatti, solamente a Luglio, ci fu un incendio in un’abitazione ...