È un Milan paradossale | crea tanto ma trova un record negativo Okafor insidia Giroud | Primapagina

(Di giovedì 5 ottobre 2023) 2023-10-04 23:57:00 Arrivano conferme: Una notte davveroquella vissuta dalal Signal Iduna Park. I rossoneri reggono l’urto del Borussia Dortmund,no più occasioni nitide da gol rispetto agli avversari ed escono con un pari che alla vigilia poteva essere considerato un risultato positivo. Ma i ragazzi di Stefano Pioli lasciano la Germania con un carico di rimpianti: il bicchiere è mezzo vuoto.– Mai nella sua storia ilaveva chiuso 4 partite in Champions League senza riuscire a segnare la miseria di un gol. E pensare che nelle prime due partite di questa stagione contro Newcastle e Borussia Dortmund i rossoneri hanno calciato in porta per 39 volte. Pioli vuole vedere il lato positivo di una squadra che ...

Divock Origi e il Milan sono separati in casa. Il giocatore è ai margini della rosa, ma non ha offerte e per questo, paradossalmente,...

Oggi che la ricetta sta dovunque in rete, viviamo ildestino di cercare suggerimenti ...era sempre brodo di polpo per il sommo Gianni Brera il Napoli che nel 1988 si fece battere dal...Una frase che fotografa al meglio lasituazione della Roma alla sesta giornata di ... tranne il blasonato), 14 infortuni muscolari da inizio stagione e un vero e una condizione ...

Leao, tifosi Milan preoccupati: l’ultimo post social e il paradosso Uefa Tuttosport

Paradosso Calabria: titolarissimo al Milan ma ignorato in Nazionale Goal.com

Quando mi si parla di obiettivi, io dico che è quello che il Milan deve essere sempre in Champions League. Sia per questioni economiche sia per i nostri fans in tutto il mondo": lo dice il presidente ...Milan, quando si pensa di averle viste tutte, calcisticamente parlando, ecco che arriva una notizia che colpisce e appare come paradossale.