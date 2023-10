“È sempre Cartabianca” | Sophie Codegoni | l’annuncio da brividi sulla chirurgia estetica

(Di giovedì 5 ottobre 2023) News Tv., ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip, è intervenuta ai microfoni di È, trasmissione di Rete 4 condotta da Bianca Berlinguer.ha iniziato ad abusare dellasin da molto piccola e ad oggi, che sono passati anni dal suo primo intervento, si pente amaramente di aver iniziato. Su Rete 4, la ragazza racconta la verità su cosa l’ha portata a rifarsi più parti del corpo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Incidente a Mestre, cosa non torna nelle dinamiche della tragedia: l’intervento di Paragone Leggi anche: Madonna di Trevignano, “Le Iene” fanno una tac alla statua: cosa si è scopertopentita di aver ricorso alla ...

Nel sera di oggi su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata del talk show E’ sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. Non siete ...

Che non è certo una serata facile, ma è purla stessa in cui si cimenta con grande successo ... che dal 10 ottobre partirà sulle ceneri di '', con Bianca Berlinguer nel frattempo ...A E', il talk condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, l'ex tronista di Uomini e Donne appena 22enne confessa di essersi pentita amaramente dei ritocchini: "Con la chirurgia ...

Sophie Codegoni: «Con la chirurgia estetica mi sono distrutta. Ho iniziato a 16 anni, ero fuori...». La confes ilmessaggero.it

È sempre Cartabianca: Puntata del 3 ottobre Video Mediaset Infinity

Sophie Codegoni al centro dell'attenzione, oltre che per la sua storia altalenante (secondo i rumors) con Alessandro Basciano, per le sue dichiarazioni fatte a È ...Sophie Codegoni al centro dell'attenzione, oltre che per la sua storia altalenante (secondo i rumors) con Alessandro Basciano, per le sue dichiarazioni fatte a È sempre ...