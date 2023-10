È nato il figlio di Fausto Brizzi e Silvia Salis | la scelta particolare sul cognome

(Di giovedì 5 ottobre 2023)sono diventati genitori. Con un post su Instagram l’ex martellista e dirigente sportiva, oggi Vicepresidente del Coni, ha annunciato la nascita di Eugenio. Persi tratta del secondo, la prima è Penelope Nina, nata dal matrimonio con Claudia Zanella. Il piccolo Eugenio avrà ildella mamma poiché come ha dichiarato la coppia: “Un maschio che capisce fin da bambino che nella sua famiglia vige la parità assoluta non penserà mai che le donne siano una sua proprietà”. LEGGI ANCHE: Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Giako Il lungo post dell’ex martellista “La possibilità che, in presenza del riconoscimento paterno, venga utilizzato ildella madre è un ...

... ma suoCliff . La confessione del disperato Cliff - che nel frattempo ha saputo che sua ...colpa pur di proteggerlo - rivela che in realtà non si è trattato di omicidio ma di un incidente...... che per errore si è chiusa fuori casa, non può andare a cercare aiuto, perché suoè all'... un discreto salto rispetto a Haugesund, il piccolo paesino in cui Fosse ènel 1959. Piccola nota ...

Fausto Brizzi e Silvia Salis genitori: è nato il figlio Eugenio (Salis) Vanity Fair Italia

Fausto Brizzi e Silvia Salis, è nato il figlio Eugenio. E ha solo il cognome della madre OGGI

Un incontro raro al largo di Forio, a Ischia, nell'Area marina protetta (Amp) Regno di Nettuno.È nato Eugenio Salis, il figlio del regista Fausto Brizzi e della vice presidente del Coni Silvia Salis. Con un post su Instagram, la coppia ha annunciato oggi la nascita ...