E League | Roma; Mourinho ' primo tempo orribile | poi meglio'

(Di giovedì 5 ottobre 2023) ", non mi è piaciuto per niente. Non abbiamo mai pressato, poco movimento con la palla, mentre nel secondoabbiamo cambiato ritmo, intensità e aggressività e mi sono piaciuti ...

Tutto facile per la Roma in Europa . Nella seconda giornata di Europa League la squadra di José Mourinho, ancora squalificato e sostituito da ...

Serata positiva in campo europeo per le squadre italiane. Dopo la bella vittoria dell’Atalanta sul campo dello Sporting, si sono disputate altre ...

Roma – Altra vittoria per la Roma in Europa League. Dopo i 3 punti ottenuti contro lo Sheriff all’esordio, la squadra di Mourinho stende il Servette ...

(Adnkronos) – La Roma batte 4-0 il Servette in un match del gruppo G di Europa League disputato allo stadio Olimpico oggi 5 ottobre. Per i ...

AGI - Laha t ravolto all'Olimpico gli svizzeri del Servette per 4 - 0 e resta a punteggio pieno nel girone G di Europa. Per i giallorossi a segno Lukaku al 21mo, doppietta del 'gallo' Belotti al ...Europa, Mourinho: "Senza Dybala perdiamo qualità" .- Servette, lo Special One preoccupato per Pellegrini . Belotti soddisfatto dopo la bella prova col Servette . Europa, Mourinho: ...

Europa League: Roma-Servette 4-0 Agenzia ANSA

ROMA – Poker giallorosso con il Servette, nella sua seconda gara di Europa League e festeggia l’avvento del nuovo sponsor di maglia, presente già questa sera sulle casacche dei giallorossi. Forse non ...Josè Mourinho con la sua Roma sta vivendo un inizio stagione in chiaroscuro. Arriva un'ipotesi di calciomercato per il futuro ...