“Durante la gravidanza i si può stiracchiare vigorosamente?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Buongiorno dottore, sono alla 10 settimana di. Stamattina appena sveglia in maniera inconsapevole ho stiracchiato un po’ troppo la gamba e la coscia… ho sentito un po ‘tirare il lato sinistro: ho sbagliato,? Ho fatto qualche guaio? Ci si puòin? Sono davvero in ansia. Grazie mille per la risposta… L'articolo proviene daOnLine.