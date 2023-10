Drive In | il programma di Antonio Ricci compie 40 anni

Fotogallery - Gli autori storici di 'Drive In', ieri e oggi Ultimo Aggiornamento 04/10/23 Fotogallery - Pamela Anderson sceglie il look 'natural': ...

Leggi Anche 'In' compie quarant'anni, ilche ha segnato la comicità degli Anni 80 Leggi Anche 'Striscia la notizia', inaugurata 'Piazza Gianfranco D'Angelo' davanti allo studio del tg ...Progetto clamoroso con la Rai: Briatore ha firmatoin è stato unmolto amato anche dal mondo degli intellettuali. Federico Fellini, Umberto Eco, Giovanni Raboni, Beniamino Placido, ...

“Drive in”, manifesto degli anni Ottanta e della tv commerciale Il Post

"Drive In" compie quarant'anni, il programma che ha segnato la comicità degli Anni 80 TGCOM

Dal bancone del tg satirico il conduttore Alessandro Siani parla del "mitico Drive In" come di una "pietra miliare della tv" scherzando sull'atmosfera del programma "dove non si sbagliava mai e dove ...Anche Aston Martin correrà la 24 Ore di Le Mans per vincerla. La casa inglese ha ufficializzato il suo ingresso nella classe Hypercar con la Valkyrie LMH a partire dal 2025. Per intraprendere questo p ...