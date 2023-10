Donne pagate per testare la fedeltà degli uomini | il risultato è sconvolgente! Hanno 1000 richieste a settimana

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Oggi Notizie Immaginate di avere dubbi sulla lealtà del vostro partner e di rivolgervi a una professionista per metterne alla prova la. Stiamo parlando di Madeline Smith, la provocatrice che ha fatto della verifica delladei partner una vera e propria professione! Chi è Madeline Smith? Madeline Smith è diventata una figura nota per il suo lavoro alquanto peculiare:ladei partner. Ma da dove nasce questa inusuale professione? E come esattamente funziona il suo sistema? Ecco alcune curiosità! La sua avventura inizia durante gli anni scolastici, quando Madeline adoperava le app di messaggistica per verificare se i ragazzi delle sue amiche erano leali o meno. Da quel momento, ha scoperto di avere una predisposizione per questo genere di indagini e la sua passione è cresciuta sempre di più. ...