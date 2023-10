Donnarumma travolto a Newcastle | errore sul gol | immagine impietosa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dominato nel gioco dal Milan nella prima giornata di Champions, autentica dominatrice contro un Psg in difficoltà. Ildi Eddie Howe è l'autentica sorpresa del Gruppo F. Con il 4-1 alla squadra di Luis Enrique, i Magpies sono ora in testa al girone con quattro punti, davanti ai parigini (3), al Milan (2, dopo lo 0-0 di Dortmund) e Borussia (1). Uno degli uomini chiave della vittoria di mercoledì sera al St. James Park è stato Sandro Tonali, che non ha trovato il gol ma è stato autore di una grande partita, nella sfida tutta tra ex rossoneri con Gigio. Lo stesso che dopo la partita ha detto: ”Ci siamo parlati, ha fatto due miracoli nel primo tempo sui due gol ma che non sono bastati per la nostra troppa voglia – ha spiegato – È difficile anche per un portiere come lui che ti salva di tutto". Tonali difende ...