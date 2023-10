Donnalisi a New York | la reazione comune di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ihanno fatto proiettare un video con protagonistidirettamente a Times Square in quel di New. Dopo la diffusione della clip sui social, anche i diretti interessati sono intervenuti facendo lo stesso errore grammaticale.a New, il video con protagonistiI... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.