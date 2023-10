Donna uccisa a Rimini | non è stata una rapina

Leggi su agi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) AGI - Proseguono le indagini aattorno alla morte di Pierina Paganelli, la 78enne che ieri mattina ètrovata senza vita sulle scale di accesso al garage del condominio in cui viveva al civico 31 di via del Ciclamino. Secondo quanto emerso, l'anziana sarebbeda diverse coltellate. Un giallo che la Squadra Mobile della polizia riminese, guidata dal sostituto procuratore Daniele Paci, sta cercando di risolvere. L'arma del delitto non ètrovata, cosi' come non c'è ancora alcun nome nel registro degli indagati ne' un'ipotesi di movente. Pare esclusa la pista dellafinita in tragedia: la vittima aveva con se' tutti gli effetti personali. Il decesso risalirebbe alla serata di martedì: la 78enne stava rincasando dopo essersi riunita in preghiera alla ...