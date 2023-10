Donna arrestata dopo aver guidato con la vittima dell' incidente sul cofano per tre chilometri

Bavaglio e repressione: una Donna è stata arrestata per essersi avvolta in una bandiera ucraina sulla piazza Rossa a Mosca . Lo riferisce su ...

La Russia ha dichiarato di aver arrestato una donna nell'Ucraina orientale occupata per aver tentato di uccidere un funzionario in un attacco in cui ...

Il San Paolo vince la coppa del Brasile . Dopo il successo per 1-0 nell'andata, la squadra dove giocano Lucas Moura e Rafinha (38 anni ex...

Uno dei video selezionati da Repubblica mostra una, senza velo, davanti ai cannoni ad acqua ... Qui finirà anche Alessia Piperno, 30enne romanaa Teheran Vai alla FotogallerySecondo Hengaw, Garawand è rimasta gravemente ferita dopo essere statadomenica dagli agenti della cosiddetta polizia morale alla stazione della metropolitana Shohada a Teheran. Laè ...

'Suo figlio ha investito una donna', arrestata truffatrice Agenzia ANSA

Genova: tenta la truffa del finto incidente al figlio, arrestata una donna Poliziamoderna.it

Picchiati con una mazza da baseball, accoltellati in varie parti del corpo. È quanto accaduto il 26 marzo scorso a un uomo di Casoria e a suo figlio, vittime di una rissa nata dopo un'offesa nei confr ...Una donna di 20 anni è entrata in un ufficio postale di San Ferdinando di Puglia per effettuare una rapina. Dopo aver preso in ostaggio un anziano, la 20enne è stata convinta da un carabiniere a ...