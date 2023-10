Don Milani di Valcanneto | arrivarci è un’odissea L’opposizione | “Tutti i problemi stanno venendo a galla”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Cerveteri – “Attualmente alcuni bambini del comprensorio di Borgo San Martino, Ceri e Casalone per arrivare alla scuola di, distante circa 6-7 chilometri, con lo scuola-bus impiegano fino ad un’ora e mezza per. Non è normale, considerando che la durata del percorso dovrebbe essere di di 10 minuti massimo. Ma non hanno detto che avrebbero potenziato il servizio di trasporto con ulteriori navette scuola-bus?”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa firmata dai consiglieri di opposizione Luigino Bucchi (relatore), Salvatore Orsomando, Lamberto Ramazzotti, Annalisa Belardinelli, Gianluca Paolacci, Vilma Pavin, Luca Piergentili e Giovanni Moscherini. “Di conseguenza è chiaro – si legge ancora – che molti bambini, in maggior parte tra i 6 e i 10 anni, vengano accompagnati a scuola in auto. È una sorpresa? Certamente no, visto che il ...