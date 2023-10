Domeniche Bestiali – Il cane ruba il pallone e dribbla tutti | il telecronista si esalta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Vi mancavano lequanto vi manca l’autunno, vero? Ma mentre il secondo tarda ad arrivare illudendo che sia ancora estate, per restare in tema di illusioni noi siamo puntuali quanto un’entrata sulla caviglia di un attaccante lanciato a rete. O meglio, che si illude di essere lanciato a rete. Perché se non si chiudono gli ombrelloni con i giornaloni sportivi sotto non vuol dire che non ci sia altro che vale la pena di essere letto: i nostri amati comunicati dei giudici sportivi in particolare. E se ormai inizia a latitare la cortesia degli animatori c’è sempre quella degli attaccanti in campo…e se ci sono ancora una volta leper forza di cose ci sono pure le bestie. LE BESTIE Cominciamo proprio da qui, dal lato bestiale delleinteso proprio in senso ...