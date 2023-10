Docenti tutor e orientatore | il collegio docenti boccia le nomine | “Già quelle attività vengono svolte da tutti gli insegnanti” Succede in Toscana

(Di giovedì 5 ottobre 2023) All'Isi di Barga, in provincia di Lucca, ilha respinto la nomina deie dell’. L'articolo .

tutor aggio e Orientamento: un compito in più per oltre 50mila docenti Tra le più interessanti, c'è sicuramente l'introduzione dei cosiddetti docenti ...

A passarle in rassegna è il portale Skuola.net . tutor aggio e Orientamento: un compito in più per ... il loro sarà un compito quotidiano. Attraverso ...

Il termine del 16 settembre per la conclusione delle attività formative e della verifica finale dei docenti tutor e orientatori, figure che ...

...della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio è stato pubblicato in Gazzetta ... Le news della scuola in primo piano, oggi: ...

Ma da quest'anno le cose potrebbero iniziare a cambiare. Perché nelle nostre classi - per ora dell'ultimo triennio delle superiori - arrivano i nuovi ...

... aver svolto attività di docente supervisore oorganizzatore ocoordinatore presso i ...confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari nella classe di ...... al centro dell'azione dei. Dalla scuola bisogna ripartire". approfondimento Bari, sparano ... Per questo abbiamo inserito il docentee il docente orientatore. Anche chi ha difficoltà in ...

Docente tutor e orientatore: di cosa si occupano e le risorse EdiSES per il supporto delle attività Orizzonte Scuola

Docente tutor e orientatore, oltre 54 mila docenti iscritti ai corsi di formazione. Proroga attività e verifica al 23 settembre. Nota Orizzonte Scuola

BARGA - No alla figura dei tutor e dell’ orientatore. Lo dice forte e chiaro in un comunicato a firma della RSU ISI BARGA (Andrea Salvoni – COBAS SCUOLA; ...Alla Imm 300 ragazzi del ’Montessori-Repetti- hanno organizzato una festa con musica e riflessioni per le matricole ...