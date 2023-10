Dl asset | Baldino M5s | ' tassa su extraprofitti fatta sparire con gioco di prestigio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Lasuglibancari tanto sbandierata non esiste più. L'avete. Sono lontani i tempi in cui avete dichiarato di non voler difendere le rendite di posizione. In cui avete riconosciuto la registrazione di utili record e avete dichiarato di voler intervenire introducendo unazione del 40% sulla differenza ingiusta del margine di interesse". Così in aula Vittoria, vicecapogruppo M5S alla Camera. "Oggi succede - prosegue - che con undiquellanon c'è più. Diventa un contributo volontario il cui introito per lo Stato non è neppure quantificabile per vostra stessa ammissione. E come se non bastasse quei pochi introiti che forse riuscirete a fare non ...