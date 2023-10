Diritti tv | De Siervo | «Sono fiducioso che si alzi il valore delle offerte»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La trattativa per iTV Serie A 2024/2029 entra in una fase cruciale, con la Lega Calcio, la commissione dei club e i tre principali broadcaster – Dazn, Mediaset e Sky – che si preparano a iniziare le negoziazioni private. L’obiettivo è superare la soglia dei 900 milioni di euro annui per la trasmissionepartite del campionato italiano di calcio. Al momento, la sommadei tre gruppi televisivi coinvolti raggiunge un totale di 870 milioni di euro. Sky ha presentato un’offerta di 100-110 milioni di euro, Mediaset ha proposto circa 60 milioni per la trasmissione in chiaro di alcune partite, mentre Dazn ha messo in campo la cifra più consistente, arrivando a quota 700 milioni di euro. L’amministratore delegato della Serie A Luigi Deè intervenuto al Comolake nella prima ...