Dimarco | «Io bandiera? Un sogno! Inter | mai paura Il Bologna…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023)ha parlato dell’e del suo sogno di diventarne una. Poi sprona a non avere maidi nessuno e avvisa per il Bologna. Le sue parole a Sport Mediaset. SOGNO ? Federicosul momento suo e dell’: «Il fatto di divertirsi, lavorare forte e lavorare bene è il nostro segreto. Stiamo facendo bene, possiamo fare ancora meglio. Sulla rivali per lo scudetto? Sicuramente il Napoli perché ha vinto l’anno scorso, poi ci sono Milan e Juventus, lotteremo tutti fino alla fine per l’obiettivo.? Spero di sì, è il mio sogno, il mio sogno è giocare nell’e non vedo alcun problema da qui in avanti». NESSUNAchiaro: «Quello che abbiamo fatto l’anno scorso è straordinario, la ...