Dimarco | «Il Napoli è il primo rivale per lo scudetto»

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Federico, protagonista delle dichiarazioni nel post partita di Inter -Benfica, commenta il cammino della squadra in Champions, ricordando anche la finale ad Instabul della scorsa stagione. Queste le sue parole, in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset: «Il fatto di divertirsi, lavorare forte e lavorare bene è il nostro segreto. Stiamo facendo bene, possiamo fare ancora meglio. Quello che abbiamo fatto l’anno scorso è straordinario, la storia dell’Inter parla chiaro, non capita spesso di arrivare in fondo a una competizione così – ha spiegato il terzino dell’Inter -. Penso che quest’anno dobbiamo ripartire da quanto abbiamo fatto l’anno scorso, sappiamo che non è facile però diciamo che siamo a buon punto. Non ci deve essere paura di nessuno, sono partite di calcio, facciamo questo lavoro per giocare le partite importanti» L’esterno nerazzurro, valore aggiunto ...

