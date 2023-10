Diletta Leotta | suoi social attaccata dagli haters | “Foto troppo ritoccate”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Fedez ricoverato, Leone va a trovare il suo papà insieme a mamma Chiara – VIDEOI Donnalisi a New York, ecco come l’ha presa Edoardo DonnamariaSorpresa incredibile, le immagini di Antonella ed Edoardo a New York, ecco come si può faresotto attacco degli. La conduttrice da circa un mese è diventata mamma della piccola Aria, avuta con il compagno Loris Karius. La piccola ha già rubato la scena ae papà, ma la neomamma non ha perso tempo nel ritornare in forma. Tra palestra, radio e programmi tvtrova sempre l’occasione per mostrarsi in tutta la sua bellezza sui. Non mancano però i commenti severi del web: infatti, di recente alcuni hater l’hanno accusata di apparire irriconoscibile ingrafia. A quanto pare, ...