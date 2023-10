Dessert al caffè dietetico | 190 kcal appena!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Questo è uno dei mieipreferiti quando voglio restare in forma e godermi un dolce senza troppi sensi di colpa. A suggerirmelo è stato il sito “La tua dieta personalizzata” che ringrazio per la gentile concessione. Cercavo una coccola per il mio palato in un periodo di ristrettezze alimentari che mi ero autoimposta per ritornare in forma. Quando l’ho assaggiato, mi ha appagata a tal punto che continuo a prepararlo anche ora che sono piuttosto soddisfatta della mia linea. Solitamente, lo assemblo la sera, prima di andare a dormire, per gustarmelo a colazione. Non solo mi regala la carica del, ma mi assicura anche un senso di sazietà molto prolungato nel tempo, tanto che arrivo all’ora di pranzo senza patire la fame o spiluccare niente. Apporta appena 190 calorie facilmente assimilabili e immediatamente disponibili che mi garantiscono un ...