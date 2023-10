Deschamps | «Mbappé non è nella sua forma migliore | questo si riflette anche sui risultati del club»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Presto ci sarà la seconda sosta per le nazionali, la Nigeria ha già diramato i suoi convocati e, manco a dirlo, c’è Osimhen. Dall’Africa all’Europa, oggi è il turno di, ct della Francia, che ha diramato la lista dei suoi convocati. La conferenza, durante la quale ha svelato i convocati, è stata una buona occasione per affrontare il tema. Questa volta non si tratta di mercato, ma della prestazione opaca del francese in Champions League contro il Newcastle. Il Psg ha preso quattro sberle dai Magpies (4-1, il punteggio finale), e in questa deludente débâcle,è stato attore non protagonista. Sul temaha detto: «Non è in? Ovviamente non èsua, e...