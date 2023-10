Delle Site Ucid Giovani | “Con i giovani patto per cambiare governance dell’economia”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Il tipo di economia che è alla base della globalizzazione e che, come ci ha mostrato Stiglitz, ha mantenuto profonde diseguaglianze nel mondo, non è l’unica forma possibile del capitalismo”. Lo afferma Benedetto, presidente nazionale del Movimentodell?(Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) al tavolo con il Premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz e idi Bcc e Confcooperative nell?ambito dell?edizione 2023 del Festival NazionaleCivile, svoltosi a Firenze dal 28 settembre al 1 ottobre. “Dobbiamo tornare – incalza il leader deiimprenditori cattolici – alle nostre radici, alla tradizione italianacivile. Ci sono ...

Non sono pochi ad aver ironizzato o gridato allo scandalo, sia fuori che all’interno del mondo cattolico, per le parole del presidente del Consiglio ...

...vittimedue guerre, dei martiri della Resistenza e del 7 luglio '60. Questa seconda ... percorso romantico e goticospecific con la direzione artistica di Guglielmo Del Sante. Il ...A tal fine presegnalare e segnalare la riduzionecorsie disponibili per i veicoli provenienti dal cavalcaferrovia di Corso del Popolo; di disattivare le paline semaforichesulle corsie di ...

Delle Site (Ucid Giovani): "Con i giovani patto per cambiare ... Adnkronos

Art Site Fest: inaugurazione "L'acqua del 2000" di Cosimo ... politicamentecorretto.com

L’evento, come ha sottolineato in un messaggio il senatore Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ‘ha rappresentato un’opportunità preziosa per condividere ...il risultato della ristrutturazione avvenuta nel 1830 della chiesa di San Giovanni delle Dame Monache (1737). L'apertura nelle Giornate FAI d'Autunno vuole far conoscere un sito davvero singolare e ...