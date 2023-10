(Di giovedì 5 ottobre 2023) – la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #autobus #maloreimprovviso #mestre #guardrail #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Pollo con le patate per il 95% degli italiani è il “match perfetto” a tavola. E, a sorpresa, per 3 italiani su 10, è anche il piatto preferito ...

Oltre 200 specialisti in ambito HR & Digital Transformation provenienti da tutta Italia si sono incontrati il 29 e 30 settembre in un ...

... se non centinaia di volte, più luminosesupernove . E poi ci sono le kilonove, un termine coniato per descrivere un fenomeno osservato per la prima volta nel 2017. Queste coinvolgono...... integra, del peso di 4,4 kg egranate sempre di fabbricazione inglese, una da 88 mm, priva di ... deferito all'Autorità Giudiziaria per la detenzione abusivaarmi e degli esplosivi.

Celtic - Lazio, l'incredibile statistica negativa delle due squadre in Champions Calciomercato.com

Verso B.Dortmund-Milan: le probabili formazioni delle due squadre Milan News

L’Eredità delle Donne ha portato a Firenze più di 400ospiti da tutto il mondo, per un totale di oltre 700 eventi diffusi in città. Ben 67 mila le presenze fisiche, con un milione di utenti on line e ...Delle due l’una – la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #autobus #maloreimprovviso #mestre #guardrail #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor ...