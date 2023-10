Decreto taxi | Zenoni contro il ministro Salvini | “Per come è scritto | è un decreto inutile”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Bergamo.Asset, arriva la norma che regola anche le nuove licenze per i. E il Comune di Bergamo insorge. Nello specifico, il testo, votato nella giornata di giovedì 5 ottobre con 155 voti a favore e 108 contrari, prevede che nei comuni capoluogo di Regione, nelle sedi città metropolitane o di aeroporto, si possano aumentare le licenze, fino al 20% in più di quelle attualmente disposte.? Attraverso un concorso straordinario e procedure molto più snelle. Intervenendo durante il question time alla Camera ildelle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ha attaccato i primi cittadini, dicendo loro di non aver ancora messo in moto la macchina. Immediate le risposte dei sindaci di Roma e Milano, ma anche Bergamo non ha scelto la via del silenzio. E lo ha ...