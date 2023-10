Debutta la Premium Championship Wrestling | primo Show il 15 Ottobre

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Una nuova realtà si affaccia sul panorama del Sud Italia e della Basilicata.questo mese la, nuova realtà del panorama lucano.Già annunciata la data del, che sarà un Torneo, “PCWCup” 8 Atleti italiani ed europei si fronteggeranno sul Ring, già ufficializzato il Tabellone del Torneo: Aigle Blanc (FRA) Vs MBM (BEL – Al debutto in Italia) Sebastian De Witt (ITA) Vs Flowey Queen (ITA) Karim Brigante (ITA) Vs Lupo (ITA) Flavio Augusto (ITA) Vs Mike D Vecchio (BEL – Al debutto in Italia) Annunciato inoltre, fuori Torneo, il Match fra Rocky Laurita e James Mason. Losi terrà Domenica 15al Moonlight Disco – Statale 407 Basentana, uscita Vaglio ...