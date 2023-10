De Zerbi all’88esimo elimina dal curriculum la sconfitta europea con Gattuso

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Desconfitto dasarebbe stato pesante da digerire. Fino al minuto 88 il Brighton dei miracoli era sotto 2-1 sul campo del Marsiglia da poco passato sotto la cura del cosiddetto Ringhio. Due gol in due minuti nel primo tempo e poi nella ripresa prima un gol di Gross e poi un rigore di Pedro hanno salvato l’allenatore bresciano dalla quartanelle ultime cinque partite (una solo in Premier: il 6-1 subito dall’Aston Villa di Emery). Perdere dasarebbe stato un duro colpo all’autostima dei più accaniti sostenitori del calcio scintillante di Deche è giustamente elogiato dalla stampa del Regno Unito. Anche se, ripetiamo, nelle ultime partite c’è stato un considerevole appannamento. È comunque finita 2-2. Il Brighton aveva già perso in casa contro l’Aek la prima partita ...