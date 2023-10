(Di giovedì 5 ottobre 2023) NAPOLI - Se undici appuntamenti in un mese e mezzo non sono bastati, può magari essere sufficiente una mano tesa per sgomberare l'aria dagli equivoci. Se dopo essersene dette tante - "amichevolmente" -...

Il rinnovo di Osimhen? "Non c'è problema , non c'è mai un problema . Nel Napoli sono sempre tutti contenti. Il problema è semmai quando vanno via da ...

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , non ha dubbi per quanto riguarda il Rinnovo di Victor Osimhen , è proprio lui a rassicurare anche i ...

L’idea del presidente partenopeo per convincere il bomber nigeriano a firmare il rinnovo di contratto La sconfitta subita per mano del Real Madrid ...

E se Aurelio De, quando Napoli - Real Madrid è appena finita, si ferma in mixed zone, ... "è sempre forte ed è un calciatore che fa squadra da solo: non è assolutamente in ...Il presidente del Napoli, Aurelio De, non ha dubbi per quanto riguarda il rinnovo di Victor, è proprio lui a rassicurare anche i tifosi Il presidente del Napoli, Aurelio De, non ha dubbi per quanto riguarda ...

De Laurentiis: "Osimhen rinnova Non c'è problema, qui tutti stanno bene" - Sportmediaset Sport Mediaset

De Laurentiis: "Perché non ho salutato Ancelotti. Osimhen Napoli via maestra" Tuttosport

Il Napoli deve ancora capire se Victor Osimhen firmerà il rinnovo di contratto con il club azzurro. Lui che è in scadenza 2025 e potrebbe andar via già il prossimo anno se la situazione non si dovesse ...NAPOLI - Se undici appuntamenti in un mese e mezzo non sono bastati, può magari essere sufficiente una mano tesa per sgomberare l’aria dagli equivoci. Se dopo essersene dette tante - «amichevolmente» ...