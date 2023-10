Davide Marfella strappa applausi | esordio convincente alla Casertana

è della Casertana. Il portiere classe 1999 arriva in rossoblù dopo la stagione che la visto conquistare lo scudetto con il Napoli. 'Arrivo in una piazza importante, con una società ...Commenta per primoè della Casertana . Il portiere classe 1999 arriva in rossoblù dopo la stagione che la visto conquistare lo scudetto con il Napoli. 'Arrivo in una piazza importante, con una società ...

"In panchina, tra l’altro, c’è anche il portiere Davide Marfella, compagno di squadra al Napoli fino alla passata stagione. Il terzino si è trattenuto per la prima frazione di gioco con la dirigenza, ...Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato l'ospite speciale del match di Serie C tra Casertana e Catania.