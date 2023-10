Dalla Lega | il giudice di Catania era in piazza contro il governo | c' è il video | Anm | valuteremo se e come intervenire

"Una Superlega organizzata dalla UEFA sarebbe una Champions League migliorata. Quindi ben venga". Così il ministro per lo Sport...

Anm: ' valuteremo ' tgcom24 Da parte sua, l'Associazione nazionale magistrati fa quindi sapere che 'valuterà insieme alla diretta interessata se e come ...

...della, Anastasio Carrà, che ha dichiarato di aver riconosciuto la giudice Apostolico: " Mi rivolgo pubblicamente alla dottoressa: mi può smentire ". La posizione dell'Anm. Nessun commento...A esplicitare l'allusione del vicepremier il deputato catanese dellaAnastasio Carri. "Sono ...folla gridava assassini e animali in faccia alla polizia per chiedere lo sbarco degli immigrati...

Le accuse della Lega: «C'era anche la giudice Apostolico in quella manifestazione del 2018». Anm: «Valuteremo se ... Open

Firenze e il consiglio comunale, Michela Monaco dalla Lega passa al gruppo Misto LA NAZIONE

La folla gridava assassini e animali in faccia alla polizia per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti. Mi rivolgo pubblicamente alla dottoressa: mi può smentire". Diversi esponenti ...Il presidente della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato a margine di Comolake tornando sul tema diritti tv in Serie A.