Dal 7 ottobre al 4 dicembre al via 3 concerti e 4 seminari gratuiti dedicati a Gian Francesco Malipiero per il cinquantenario della sua morte A Venezia e Asolo 30 giovani musicisti mettono in scena le sue opere

Leggi su newsagent

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Gli appuntamenti sono sostenuti dalla Regione del Veneto e organizzati dalla Fondazione Centro Musicale, in collaborazione con la Fondazione Levi Al via dal 7al 42023e aperti a tutti, sostenuti dalla Regione del Veneto ealla commemorazione del primodel musicista, 1882 – Treviso 1973). Protagonisti 30del Conservatorio ‘Benedetto Marcello’ di, che si esibiranno in tre, a(il 7 e il 14 ...