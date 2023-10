Dagli Stati Uniti all’Italia | perché i complottisti ora hanno paura dei sistemi pubblici d’allarme

Leggi su facta.news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) di Francesca Capoccia Il 4 ottobre 2023 alle 14:20 (eastern time) l’Ente federale per la gestione delle emergenze deglid’America (Fema) ha inviato un messaggio di allarme su tutti i cellulari, radio e televisioni presenti sul territorio nazionale americano. Il testo, in inglese, recitava: «THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed» (in italiano: «Questo è un test del sistema nazionale di allarme wireless per le emergenze. Non è necessaria alcuna azione»). Si tratta del test periodico del sistema integrato di allerta e allarme pubblico (Ipaws) che, con un messaggio, avvisa la popolazione sull’eventuale emergenza in corso. Come successo per il sistema di allarme pubblico italiano IT-Alert, di cui abbiamo parlato in precedenza su Facta.news, sulla tematica è iniziata a circolare molta ...