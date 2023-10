Da domani prove di evacuazione degli ospedali nella zona dei Campi Flegrei

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiInizianodeilediin caso di forti terremoti per il bradisismo o l’eruzione.dalle 11 alle 13 ci sarà la prova all’ospedale San Giuliano del Comune di Giugliano e al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Sabato, sempre dalle 11 alle 13, ci sarà la prova diall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Lo apprende l’Ansa. Insieme con l’avvio delledi, parte anche la preparazione del piano ufficiale che il comitato della sanità sta preparando da attuare in caso di pericolo e che è composto dal direttore generale della Sanità, Nino Postiglione e dai direttori ...

A sandwich tra le due Ferrari , una posizione forse non comoda ma comunque invitante per provare ad andare a caccia del decimo successo consecutivo ...

Stando alle indiscrezioni del giornale, l'appuntamento sarebbe fissato per, venerdì 6 ... Totti invece ne reclama almeno 7/8, condi acquisto e certificati . Di altri, purtroppo per lui, ...Risponde da Bergamo, dove si sta allenando per le prossimenonostante risieda in Spagna, ... "Ma, guarda, io dico sempre che se dovessi moriresarei già contento. Io ho già vinto la libertà,...

CAMPI FLEGREI: DA DOMANI PROVE DI EVACUAZIONE OSPEDALI Abruzzoweb.it

Coppa del Mondo - Meet 1 • Berlino. Programma e ordine ... Nuoto•com

Iniziano nella zona dei Campi Flegrei le prove di evacuazione degli ospedali in caso di forti terremoti per il bradisismo o l'eruzione. Domani dalle 11 alle 13 ci sarà la prova all'ospedale San ...I Rolex di Francesco Totti stanno per tornare a casa. Dopo un anno e 4 mesi (e continui rinvii), domani, venerdì 6 ottobre, nel tardo pomeriggio, dopo l’orario di chiusura ...